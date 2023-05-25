ماتيو أليماني يوضح تفاصيل الخلاف بين جول كوندي وبرشلونة

تداولت المواقع والصحف الرياضية خلال الساعات الماضية أنباء حول نية اللاعب الفرنسي جول كوندي الرحيل عن نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات في الصيف.

وبالفعل، كانت هناك بعض الأندية الكبيرة في أوروبا التي أبدت اهتمامها بالمدافع الفرنسي والتي على استعداد لدفع ما يقارب 80 مليون لضمه الموسم المقبل مثل نادي تشيلسي.

أليماني يوضح مشكلة جول كوندي مع برشلونة

اعترف المدير الرياضي ماتيو أليماني أنه يوجد هناك خلاف بين كوندي والبارسا، ووصل الأمر إلى أن اللاعب طلب بالفعل هذا الأسبوع الرحيل عن النادي خلال الصيف.

وبحسب التقارير من موقع "Tribalfootball"، فإن كوندي ليس سعيدًا بأنه يلعب في مركز غير المركز الذي اعتاد أن يلعب فيه وهو مركز الظهير الخلفي في الفريق، حيث أن هذه التغييرات خلال الموسم الحالي كانت بقرار من مدرب البلوغرانا تشافي هيرنانديز.

وعلق أليماني على هذا الوضع بين اللاعب والنادي خلال تصريحات صحفية وقال: أنه أمر داخلي في النادي وسيتم العمل على حله قريبًا".

وكان جول كوندي قد انتقل إلى نادي برشلونة الصيف الماضي قادمًا من نادي إشبيلية في صفقة وصلت إلى نحو 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمكافآت في عقد يمتد حتى عام 2027.