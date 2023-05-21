ماتيوس: بايرن ميونخ تعاقد مع توخيل خوفاً من يوفنتوس

اعترف الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس أن بايرن ميونخ استقطب المدير الفني توماس توخيل لخلافة يوليان ناغلسمان بعد علمه باهتمام يوفنتوس بخدماته.

وكان النادي الإيطالي يستعد لجلب مدرب تشيلسي وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند السابق بدلاً من ماسيميليانو آليغري.

ماذا قال ماتيوس عن توخيل و بايرن ميونخ ؟

أكد نجم المانشافت التاريخي في تصريحات لـ "جول" بشقه الألماني: "كان توخيل قريباً من يوفنتوس، وبدأت إدارة بايرن حينها تشعر بالقلق.

"كان حراً ولا يرتبط بأي فريق، ولم يكن مسؤولو بايرن مقتنعين كلياً بـ (يوليان) ناغلسمان، ولم يكونوا قادرين على إقالته بعد فوزه بثلاثة ألقاب، لذلك قرروا المسارعة في التخلص منه.

"ظننت حقاً أن إقالة ناغلسمان كانت مزحة في بادىء الأمر، لكن القرار لم يصدر في الأول من أبريل (كذبة نيسان)."

يذكر أن بايرن ميونخ بات مهدداً بخسارة لقب الدوري الألماني بعد سقوطه أمس على أرضه أمام لايبزيج 1-3 وبحال تعثره في الجولة الأخيرة ونجاح بوروسيا دورتموند مطارده المباشر في اقتناص نتائج إيجابية في مباراتيه المتبقيتين.