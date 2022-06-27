ماثيوس واثق من انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

يبدو الأسطورة الألمانية لوثار ماثيوس واثقاً من رحيل النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن ميونيخ صوب برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

ورغم أن النادي البافاري لم يعرض "ليفا" للبيع، إلا أن اللاعب نفسه عبر عن رغبته في ترك ملعب آليانز آرينا والانتقال إلى برشلونة.

لكن البارسا الذي يعاني من مشاكل مالية يواجه صعوبات كبيرة في توفير الأموال الكافية لنقل البولندي إلى كامب ناو.

وسيغير بايرن ميونيخ من موقفه إزاء بيع اللاعب بحال وصول عرض بقيمة 60 مليون يورو.

وما زال في عقد ليفاندوفسكي مع العملاق الألماني موسم أخير، سيرحل بعد نهايته مجاناً إن لم يغادر المهاجم المتألق فعلياً ميونيخ هذا الصيف.

وقال ماثيوس الذي يعمل حالياً كمحلل: "تتغير الأحوال سريعاً في عالم كرة القدم، ورغم تمسك بايرن بليفاندوفسكي، إلا أن العرض المناسب سيجعل الإدارة تغير رأيها وتنسى ما قالته."