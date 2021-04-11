ماذا دار بين بيكيه ومودريتش عقب مباراة الكلاسيكو؟

كشفت تقارير إسبانية، الحوار الذي دار بين جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ولوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد عقب نهاية مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين وحسمها الملكي لصالحه بنتيجة 2-1.

ولم يشارك بيكيه في المواجهة التي أقيمت ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن بيكيه توجه إلى الملعب بعد نهاية المباراة نحو الحكم جيل مانزانو لتوجيه اللوم له بشأن الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

وأوضحت أن مدافع البارسا قام بتحية لاعبي ريال مدريد وهو في طريقه إلى الحكم، بينما أظهر ردة فعل مختلفة بعد مصافحة مودريتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق لاعب ريال مدريد أثار غضب بيكيه الذي قام بسحب يده على الفور مظهراً غضبه.

وقالت الصحيفة أن كلا اللاعبين تبادلا الكلمات، حيث قال الكرواتي: "حان وقت الاحتجاج... أليس كذلك؟، ليرد بيكيه: "يا رجل، 4 دقائق فقط"، ليرد مودريتش ساخراً: "كم تريد إذا؟

يذكر أن ريال مدريد تربع على قمة الدوري الإسباني بشكل مؤقت برصيد 66 نقطة متساوياً مع أتلتيكو مدريد، بينما حل برشلونة ثالثاً بفارق نقطة واحدة.