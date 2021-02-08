ماذا قالت الصحف بعد خسارة ليفربول المذلة أمام مانشستر سيتي

سلطت الصحف البريطانية الضوء على خسارة ليفربول بنتيجة 1-4 أمام مانشستر سيتي، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب آنفيلد في قمة المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال صحيفة «دايلي مايل» أن أحلام الريدز بالمنافسة على لقب البريميير ليغ الذي توج به الموسم المنصرم تبخرت تماماً بعد رباعية السيتيزنز الذي سجلها في شباك أليسون بيكر.

وأضاف التقرير أن سيتي شدد قبضته على الصدارة واقترب بشدة من التتويج باللقب الغائب عنه منذ الموسم المنصرم بعد تتويج ليفربول به عقب غياب دام ما يقرب من 30 عاماً.

وقالت صحيفة «ميرور» أن مانشستر سيتي فتح النار على دفاع ليفربول وأهانه على ملعبه، واقترب بشدة من اللقب بعد توسيع الفارق مع مانشستر يونايتد الوصيف وليفربول أكثر المنافسين خلال الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وأضافت أن الريدز تعرض لهزيمة مخيبة على ملعب آنفيلد أمام متصدر الترتيب مانشستر سيتي في مباراة كانت متكافئة في الشوط الأول الذي انتهى بتعادل سلبي.

وتابعت: «بدأ انهيار ليفربول عندما استغل سيتي خطأ أليسون وتمكن (إيلكاي) غوندوغان من تسجيل هدفه الثاني وهدف فريقه الثاني من متابعة عرضية فيل فودين، وبعد ثلاث دقائق من هدف غوندوغان سجل (رحيم) ستيرلينغ الهدف الثالث، وأتبعه فودين بالرابع».