ماذا قالت الصحف عن سقوط برشلونة الضخم أمام باريس سان جيرمان؟

سلطت الصحف العالمية الضوء على سقوط برشلونة الكبير أمام ضيفه باريس سان جيرمان برباعية لهدف على ملعب كامب ناو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن سان جيرمان سحق البارسا وصعب المهمة عليه إياباً الأسبوع بعد المقبل، مؤكداً أن الباريسي أصبح يمتلك أفضل لاعبي العالم مثل كيليان مبابي الذي صنع الفارق وزار شباك الحارس مارك أندريه تير شتيغين 3 مرات.

بدورها، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي دمر برشلونة، بعدما قدم عرضاً رائعاً بتسجيل ثلاثية قادت باريس سان جيرمان إلى فوز حاسم بنتيجة 4-1 على برشلونة.

وأضاف التقرير: "لم يكن لدى برشلونة إجابة للمهاجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاماً، والذي هيمن تماماً على المستضيفين بسرعته ومهارته وقوته لتأمين نتيجة قد تجعل إياب الشهر المقبل في باريس المباراة الأخيرة لليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن سان جيرمان أنهى بنسبة كبيرة آمال برشلونة في دوري أبطال أوروبا خاصة وأن تحقيق عودة في النتيجة على ملعب بارك دو برانس صعب للغاية في ظل مستوى لاعبي البارسا هذا الموسم.

وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان لا يحتاج لمجهودات ميسي، فالمدرب ماوريسو بوتشيتينو لديه مبابي الذي يصغر ميسي بـ 11 عاماً والآن هو القوة الأكبر.

وأكد التقرير، بالنسبة لبوتشيتينو، كان هذا انتصاراً شهيراً في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا مع الباريسي.