ماذا قالت ماركا عن كيميتش نجم بايرن ميونيخ؟

أشادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بإمكانيات يوشوا كيميتش نجم بايرن ميونيخ بعد مساهمته الكبيرة في فوز فريقه أمس على بوروسيا دورتموند في قمة الدوري الألماني.

وانتصر بايرن الثلاثاء خارج أرضه على ملعب سيغنال إيدونا بارك أمام دورتموند بهدفٍ نظيف، في قمة المرحلة الـ 28 من البوندسليغا.

وسجل كيميتش هدف المباراة الوحيد من تسديدة رائعة مخادعة من فوق رومان بوركي حارس دورتموند، لتجد طريقها داخل شباك أصحاب الأرض، ليقترب البافاري من التتويج باللقب بتصدره جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن أسود فيستفاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيميتش انتقل لبايرن صيف عام 2015، قادماً من لايبتزيغ، ووقتها كان بيب غوارديولا يتولى تدريب الفريق، وعمل على إشراكه كلاعب وسط وليس في مركز الظهير الأيمن.

وأشادت “ماركا” بإمكانياته قائلة لاعب “جوكر” في الملعب، يفعل كل شيء في الملعب بشكل جيد، وبأقصى سرعة، حيث أنه في الموسم الماضي نجح في تسجيل هدفين، وصناعة 19 هدفاً آخر، بينما هذا الموسم حتى الآن أحرز خمسة أهداف، وصنع تسعة أهداف أخرى.

وأضافت الصحيفة أنه يعتبر أكثر اللاعبين ملامسةً للكرة في الدوري الألماني، بواقع “2745” لمسة، وثاني أكثر اللاعبين تمريراً للكرة “2166”، وأكدت “ماركا” بأنه ليس للبيع تحت أي ظروف، ولكن قيمته السوقية كبيرة للغاية بكل تأكيد.

وأكملت الصحيفة أن كيميتش سجل أربعة من أهدافه الخمسة هذا الموسم من خارج منطقة الجزاء، فقط يتجاوزه في هذا الرقم بالدوريات الكبرى هذا الموسم رادجيا ناينغولان “5 أهداف”، وسابتزر “6 أهداف”، وليونيل ميسي “8 أهداف”.

ويبدو أن كيميتش ليس لاعباً مميزاً فقط، بل ذكياً أيضاً، وهذا بعد تصريحه عقب انتصار بايرن أمس: “حذرونا من أن بوركي -حارس دورتموند- يخرج من مرماه كثيراً، لذلك حاولت هذا الأسبوع أن أسدد بنفس الطريقة، لكنها لم تنجح، لهذا السبب قمت بالتسديد من فوقه أثناء المباراة، اعتبره أفضل هدف لي في مسيرتي، وكان مهماً للغاية”.

بينما تحدث عنه لوسيان فافر مدرب دورتموند عقب انتهاء اللقاء قائلاً “كان رائعاً، فوجئنا جميعاً بأنه سدد الكرة بهذه الطريقة”.

وأشاد هانسي فليك مدرب بايرن بإمكانيات كيميتش الذي قدم 84 تمريرة بهذه المباراة، وركض نحو 13.7 كيلومتر، حيث قال: “تعلم كيفية الاستماع إلى التعليمات، لديه مستقبل عظيم في مركز رقم 6، كمدرب أنا راضٍ عنه، فهو يعطي 100% من قدراته دائماً، بالإضافة إلى ذلك فهو كالتعويذة، عندما يسجل لا يخسر بايرن، تسعة انتصارات وتعادلان”.