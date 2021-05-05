ماذا قال غوارديولا عقب تأهل سيتي إلى نهائي دوري الابطال؟

قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي أنه فخور جداً بلاعبيه بعدما حجزوا تذكرة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وتأهل سيتي إلى النهائي بفوزه على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتها الثلاثاء على ملعب الاتحاد في إياب نصف النهائي.

جاء الهدفان عن طريق النجم رياض محرز، في الدقيقتين 11 و63 بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء الأول بيمناه والثاني بيسراه.

كما سجل الجزائري هدفاً أيضاً في مباراة الذهاب، ليستعيد بريقه ويساهم في كتابة التاريخ مع سيتي.

وشهد اللقاء طرداً مباشراً لآنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان بعدما ضرب فيرناندينيو بدون كرة في الدقيقة 69.

وكان فريق المدرب غوارديولا قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بارك دو برانس معقل الباريسي بهدفين لهدف الأسبوع الماضي، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1 بعد أن أذاق الفريق الفرنسي مرارة الهزيمة في المواجهتين.

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي في النهائي الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني المقرر إقامتها اليوم الأربعاء بعد انتهاء مواجهة الذهاب بينهما بالتعادل 1-1.

وقال غوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ في تصريحات عقب المباراة: الفوز لنا جميعاً وللنادي، أوجه هذه الكلمات لكل اللاعبين، فهم جميعاً كانوا يستحقون اللعب، والجميع قد أسهم، والآن حان وقت الاستمتاع، علينا أن نفوز باللقب، أمامنا أسبوعان أو ثلاثة لنستعد للمباراة النهائية".