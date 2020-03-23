ماذا يفعل نجوم كرة القدم في منازلهم أثناء الحجر؟

خرج سيسك فابريغاس إلى بلكونة شقته الفاخرة، والمطل على مرسى بحري في إمارة موناكو الفاخرة، فيما ألقى النجم الإسباني تحية صباحية على جيرانه الذين بقوا في منازلهم جراء انتشار وباء كورونا.

ومع تفشي الفيروس، نشر كريستيانو رونالدو الإجراءات الصحية المنزلية التي يتبعها مع أطفاله، من داخل الحجر الصحي المنزلي، حيث ظهر النجم البرتغالي وهو ينصح 3 من أطفاله الصغار، بأهمية تعقيم اليدين، قبل أن يضع سائلاً معقماً بيد كل منهم ويطلب منهم فرك يديهم جيداً.

في المقابل نشر مهاجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، صورة له وهو يقوم بالتمارين المنزلية وابنته مستلقية على ظهره، مرفقاً الصورة بتعليق ساخر قال فيه: "تمارين قاسية في المنزل".

أما زميله السابق دوغلاس كوشتا فقد أصبح يراوغ كلبه في المنزل بعدما أصيب زميلاه في يوفنتوس دانييل روغاني وبليز ماتويدي بالفيروس.

ووسط صالة رياضية تحيطها إطلالة عشبية خضراء، أجرى قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، تدريباته اليومية حتى لا يخسر لياقته.

أيضاً ماركو آسنسيو الذي تعرض لإصابة في الركبة صيف 2019، نشر صورة له وهو يواصل التعافي، لكن هذه المرة من حديقة منزله الخلفية.

أما زميلهما المهاجم كريم بنزيمة، والذي يعرف عنه حبه لتمضية الوقت في المنزل، فنشر صوراً له وهو يقوم بتمارين الإحماء ورفع الأثقال، لكن المهاجم صاحب القميص رقم 9 اعترف بأنه بدأ يشعر بالملل، وقال في شريط مصور: "أنا هنا، في حديقة منزلي، ليس لدي ما أقوم به، وكأن عمري بلغ 40 عاماً".

بدوره، لم يفوّت النجم ليونيل ميسي الفرصة، حيث نشر عبر "إنستغرام" صورة تجمعه مع ابنيه في منزله، وكتب رسالة مؤثرة لمتابعيه: "حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل، إنه الوقت المثالي للاستمتاع مع عائلتك، آمل أن نتمكن من تغيير هذا الوضع قريباً".

التقط أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان، صوراً وهو يقوم بجمع قطع من الخشب.

وابتكر مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي تقنيات ترقيص الكرة لكن باستخدام ألعاب صغيرة، بجانب إعداد وجبات طعام لعائلته.

وفي فرنسا، لجأ اللاعبون إلى هوايات بسيطة، إذ دخل لاعب رين، جيمس ليا سيليكي، إلى حسابه على تويتر لنشر مواعيد برامج المسابقات التلفزيونية، وكشف حبه للبرامج الغنائية.

ومن أجل تمضية الوقت، انتشر فيديو "تحدي البقاء بالمنزل" باستخدام لفة مناديل الورق ومحاولة ترويضها على غرار كرة القدم، وظهر عدة نجوم وهم يؤدون التحدي بطرق توضح قدرات كل لاعب، من بينهم فرانشيسكو توتي، وآنخيل دي ماريا، وتييري هنري، وتشافي ولويس سواريز.

وبعد إصابة الفرنسي ماتويدي بكورونا، ارتدى مواطنه بول بوغبا قميص يوفنتوس رقم (14)، وبدأ يلعب الكرة داخل صالة رياضية صغيرة، رفقة زميله السويدي فيكتور ليندلوف الذي ارتدى قميص سمبدوريا تعاطفاً مع مواطنه آلبين إيكدال.

ورغم موجة الأخبار الحزينة، إلا أن أليكس أوكسلايد تشايمبرلين استغل الحجر المنزلي بالرقص والغناء رفقة خطيبته بيري إدواردز مع نشر مقاطعهما عبر برنامج "تيك توك".