مارادونا: أعجبتني شخصية ميسي الثائرة

أبدى دييغو أرماندو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، إعجابه بتصرفات مواطنه ليونيل ميسي هداف التانغو التاريخي، بعد انتقاد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) واتهامه بالفساد.

وتلقى ميسي عقوبة إيقاف دولي لمدة 3 أشهر وغرامة بقيمة 50 ألف دولار أميركي بعد تصريحاته ضد كونميبول.

وقال مارادونا رداً في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أعتقد أني معجب أكثر بهذه النسخة الثائرة من ميسي الذي لا يتردد في التعبير عن الحقيقة ورفض الظلم الواقع على فريقه.

"أعتقد أن الجميع في الأرجنتين معجب بما فعله، فعلى الأقل هذه النسخة أفضل من اللاعب الذي يتعرض للعديد من الانتقادات لأنه لا يغني النشيد الوطني".

وكان ميسي قد اعتبر أن بطولة كوبا أميركا مجهزة للبرازيل مشدداً على تعمد عدم الاستعانة بتقنية الفيديو في مباراة نصف نهائي والتي جمعت بين المنتخبين.

يذكر أن "ليو" رفض استلام ميدالية المركز الثالث اعتراضاً منه على الاتحاد الأميركي الجنوبي الذي وصفه بالفاسد.