مارادونا بحالة جيدة بعد خضوعه لجراحة في الدماغ

أجرى الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا جراحة ناجحة في الدماغ، بعد دخوله المستشفى أمس الثلاثاء.

وأشار ماتياس مورلا المحامي الخاص بمارادونا، إلى نجاح العملية واستقرار حالة النجم الأرجنتيني في الوقت الحالي.

وقال مورلا في تصريحات إعلامية: "تحدثت مع العيادة، دييغو بخير ويواصل التعافي، الكشف عن الورم الدموي في الوقت المحدد كان حاسماً بسبب احترافية الفريق الطبي والدراسات التي قاموا بها.

"كان دييغو قلقاً للغاية بشأن ما سيحدث في المستقبل، لو لم يتم اكتشاف هذا الورم، لكان مصيره مختلفاً تماماً.

"مارادونا مصاب باكتئاب سريري، حذره طبيبه النفسي من بعض المشاكل العاطفية المرتبطة بعيد ميلاده والوباء، بعدما ظهر بحالة مزاجية غريبة الأيام القليلة الماضية لشعوره بالإحباط".