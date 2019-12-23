مارادونا: تعرضت للخطف من قبل فضائيين

تحدث أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، مؤخراً لوسائل إعلام أرجنتينية، كاشفاً عن تعرضه للاختطاف من قِبَل "فضائيين".

وفي مقابلة مع قناة "تي يو سي سبورتس"، ذكر مارادونا رداً على سؤال فيما إذا كان يؤمن بالأجسام الغريبة والفضائيين: "ذات مرة، بعدما تناولت قليلاً من المشروبات الكحولية، كنت في عداد المفقودين من المنزل لمدة 3 أيام".

ووفقاً لـ "سكاي نيوز"، نقلت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية عن الأسطورة الأرجنتينية قوله: "بعدما وصلت إلى المنزل، قلت أن أجساماً غريبة فضائية اختطفتني، أخذوني معهم خارج الأرض، ولا أستطيع أن أخبركم أكثر من ذلك".

ومن الأشياء التي كشفها مارادونا خلال مقابلته، أنه لعب عدة مرات لمنتخب بلاده دون أن ينام ساعة واحدة في الليلة السابقة.

ورداً على سؤال حول الضيوف الذين سيختارهم إن فكر في تنظيم حفل عشاء، قال مارادونا: "فيديل كاسترو، وهوغو تشافيز، ولولا دلا سيلفا الرئيس البرازيلي السابق، ونيستور كيرشنر الرئيس الأرجنتيني السابق، وألبرتو فيرنانديز الرئيس الأرجنتيني السابق، وكريستينا كيرشنر الرئيسة الأرجنتينية السابقة، وليونيل ميسي نجم برشلونة".

يذكر أن مارادونا، الذي اعتزل اللعب عام 1997 عاش مسيرة تدريبية متنوعة، أشرف خلالها على المنتخب الأرجنتيني، وعلى أندية في الأرجنتين والإمارات والمكسيك.