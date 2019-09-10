مارادونا: ساهمت في إتقان ميسي للركلات الحرة

قال دييغو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الاثنين، أنه كان له دور في إتقان مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، تسديد الركلات الحرة.

ودرب مارادونا ميسي في المنتخب الأرجنتيني، بين عامي 2008 و2010، وقاد التانغو في مونديال جنوب إفريقيا، عندما ودعوا البطولة من ربع النهائي بخسارة مذلة أمام ألمانيا، برباعية نظيفة.

وقال مارادونا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "حين كنت مدرباً لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم، كنت أعمل مع أفضل نسخة لميسي، وسأخبر الجميع بذلك، لقد كان رائعاً.

"بعد نهاية المران كنا نبقى سوياً حتى يتدرب على التسديد، وحينها بدأ يصوب الركلات في المباريات".

وتابع ضاحكاً: "أخبرته بضرورة أن يسدد في المنتصف، والآن هو يسجل طوال الوقت.

"كل من قالوا أنهم أصدقائي كذبوا علي، استغرقت وقتاً طويلاً للتعافي من هذه التجربة مع الأرجنتين".