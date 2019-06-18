مارادونا: ضاعت هيبة الأرجنتين

هاجم دييغو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين لاعبي منتخب بلاده، على خلفية خسارتهم أمام كولومبيا بهدفين نظيفين في افتتاح مشوارهم في بطولة كوبا أميركا 2019.

وفي تصريح مقتضب نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية أمس، قال مارادونا: “أشعر أن مملكة تونغا (مجموعة جزر بين نيوزيلندا وهاواي) قادرة على هزيمتنا، كانت لدينا هيبة بنيناها في السابق لكنها لم تعد موجودة الآن”، موجهاً لفظاً خارجاً إلى لاعبي الفريق.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الباراغوياني فجر الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.