مارادونا: ميسي بالنسبة لي رمز كبير

قال الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الثلاثاء، أنه لم يدخل «مطلقاً» في عداء مع مواطنه وقائد برشلونة، ليونيل ميسي، مؤكداً أنه لا ينتقده.

وأشار بطل العالم مع «الألبيسيليستي» في 1986 بالمكسيك في تصريحات تلفزيونية: «لم أدخل في مواجهة مع ميسي على الإطلاق، ميسي بالنسبة لي رمز كبير».

وبسؤاله حول إذا كانت علاقته سيئة بـ«البرغوث»، وإذا كان ينتقد المتوج بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته مؤخراً، أكد مارادونا أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.

وقال في هذا الصدد «أنا أرجنتيني، ولا أنتقد ميسي... انظروا للجانب الإيجابي، نحن أصدقاء، شاهدته يبكي بعد خسارتنا 4-0 (في ربع نهائي مونديال 2006 بألمانيا)».

وتطرق الـ«بيلوسا» للحديث عن الفترة التي تعاطى فيها المخدرات، في الوقت الذي حث فيه الشباب على الابتعاد عنها. «أقول للشباب لا للمخدرات.. أقول هذا الأمر من تجربتي القديمة، ولأني لم أجد من يرشدني للطريق الصحيح عندما كنت أتعاطى (الكوكايين)، لم أكن أكترث لأي شيء، كنت مثل الميت الحي (الزومبي)... لا تجربوها».

وأقر مدرب خيمناسيا لا بلاتا بأن تعاطي المخدرات هو أحد أكثر الأشياء التي ندم عليها في حياته.

وحول الجانب السياسي في حياة مارادونا، تطرق صاحب الـ 59 عاماً للحديث عن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وببعض رؤوساء الدول في القارة اللاتينية.

وقال في هذا الصدد: «أدعم فلاديمير بوتين حتى الموت لأنه يقف بجانبنا... هو مثل فيديل كاسترو (رئيس كوبا السابق) من حيث القوة، وكذلك (هوغو) تشافيز (رئيس فنزويلا السابق)».