مارادونا يفكر في إعادة رونالدينيو من الاعتزال

يفكر الأسطورة الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، المدير الفني الحالي لجيمناسيا في إعادة أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو من الاعتزال وضمه إلى فريقه.

وحسب صحيفة «إل ديا» الأرجنتينية، فإن رونالدينيو يفكر كذلك في العودة من الاعتزال في سن الـ 40، إلا أنه يقبع حالياً تحت الإقامة الجبرية في باراغواي.

ويواجه النجم البرازيلي أزمة كبيرة في باراغواي بعدما وجهت له تهمة تزوير جواز السفر الذي استخدمه لدخول البلاد، ليتم وضعه في السجن لفترة قبل الإفراج عنه فقط ليتم وضعه تحت الإقامة الجبرية بأحد الفنادق لحين انتهاء القضية.

وكان نادي فلومينينسي هو آخر نادٍ لعب له رونالدينيو، فيما مثل خلال مسيرته غريميو وباريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان وفلامينغو وأتلتيكو مينيرو وكويريتارو.