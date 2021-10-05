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مارتينيز يرفض الانسياق وراء شائعات توليه تدريب برشلونة

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 12:38
روبرتو مارتينيز
روبرتو مارتينيز

حافظ المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز على هدوئه فيما يتعلق بالتقارير التي ربطته مراراً خلال الأيام الأخيرة بالإشراف على برشلونة خلفاً لرونالد كومان.

ورغم ما قيل عنه مؤخراً، إلا أن مدرب منتخب بلجيكا شدد على أن تركيزه منصب كلياً في الفترة الحالية على مسؤولياته مع فريق الشياطين الحمر.

ماذا قال مارتينيز عن إمكانية تدريب برشلونة ؟

وقال الإسباني قبل لقاء نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا في تصريحات لمواطنته صحيفة "آس" الصادرة من مدريد: "لم أفكر بالأمر بحق (تدريب برشلونة)، أركز حالياً على دوري الأمم الأوروبية، هذا ما يشغل ذهني."

ويلتقي منتخب بلجيكا بنظيره الفرنسي بطل العالم يوم الخميس القادم، على أن يلاقي الفائز منهما في النهائي المنتصر من مواجهة المربع الذهبي الأخرى التي ستجمع منتخبي إيطاليا بطل أوروبا بنظيره الإسباني غداً الأربعاء.

كلمات دالة:برشلونةروبرتو مارتينيزمنتخب بلجيكادوري الأمم الأوروبيةمنتخب فرنسا

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