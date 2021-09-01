مارسيال رفض الرحيل عن مانشستر يونايتد صوب ليون

رفض المهاجم الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال فرصة ارتداء قميص أولمبيك ليون خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي أمس الثلاثاء.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مواطنها فضل البقاء في مانشستر يونايتد رغم إجراء مفاوضات مع ليون كانت ستعني ضمه على سبيل الإعارة هذا الموسم.

مارسيال فشل في إثبات نفسه خلال الأشهر الماضية

وعانى المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً الموسم المنصرم مع الشياطين الحمر، واستمر التراجع الواضح في مستواه خلال المراحل الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي، علماً بأن يرتبط مع النادي بعقدٍ يمتد لثلاثة مواسم أخرى.

كما أن التعاقد مع كريستيانو رونالدو لن يسهل من مهمته في المشاركة مع يونايتد خلال الأسابيع القادمة.