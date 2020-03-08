مارسيال وماكتوميناي يقودان يونايتد للتغلب على سيتي في ديربي مانشستر

ألحق مانشستر يونايتد خسارة جديدة بضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في ديربي المدينة القوي الذي احتضنه ملعب أولد ترافورد لحساب المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أنتوني مارسيال الهدف الأول في الدقيقة 30 من زمن اللقاء بتسديدة قوية على الطائر مرت من بين يدي الحارس إيديرسون بعد صناعة ذكية من المتألق برونو فيرنانديش.

واستغل سكوت ماكتوميناي تمريرة خاطئة من إيديرسون في اللحظات الأخيرة ليسدد كرة ملتفة جميلة من مسافة بعيدة داخل الشباك (90+7).

بهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة ارتقى إثرها للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 57 نقطة في المركز الثاني.