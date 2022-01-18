  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. مارسيال يرفض توتنهام ونيوكاسل بانتظار برشلونة ويوفنتوس وإشبيلية

مارسيال يرفض توتنهام ونيوكاسل بانتظار برشلونة ويوفنتوس وإشبيلية

منشور 18 كانون الثّاني / يناير 2022 - 11:24
أنتوني مارسيال
أنتوني مارسيال

أكدت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن النجم الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد رفض عروضاً من توتنهام ونيوكاسل.

ويسعى اللاعب للرحيل عن ملعب أولد ترافورد هذا الشهر، وهو أمر ترغب إدارة الشياطين الحمر في حصوله أيضاً.

ووصل البالغ من العمر 26 عاماً عروض إعارة من سبيرز ونيوكاسل، إلا أنه قابلها بالرفض على أمل تأمين انتقال خارج إنجلترا خلال الأيام القادمة.

وارتبط اسم مارسيال ببرشلونة ويوفنتوس وإشبيلية مؤخراً، ويبدو أنه يفضل الانتقال إلى أحدها عوضاً عن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد إشبيلية أكثر المهتمين بالمهاجم الفرنسي الذي بات دوره في مانشستر يونايتد ثانوياً منذ التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو صيف العام الماضي.

أنتوني مارسيال
أنتوني مارسيال
كلمات دالة:أنتوني مارسيالمانشستر يونايتدتوتنهامنيوكاسل يونايتدبرشلونةيوفنتوسإشبيلية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...