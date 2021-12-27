مارسيال يعلم رانغنيك برغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد

تراجع دور المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال مع مانشستر يونايتد منذ قدوم الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو صيف العام الجاري.

ودفعت قلة المشاركات اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لإعلام المدير الفني الألماني رالف رانغنيك برغبته في الرحيل خلال سوق انتقالات يناير الشتوي.

وكشفت تقارير بأن إشبيلية يعد أحد الأطراف المهتمة بتوقيع مهاجم موناكو السابق، إلا أن إدارة يونايتد لم تتلق أي عروض رسمية من أجله حتى الآن.

وخاض مارسيال 10 مباريات مع الشياطين الحمر هذا الموسم في جميع البطولات حتى الآن منها مشاركتان أساسيتان فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن عقد الفرنسي مع مانشستر يونايتد سينتهي في صيف عام 2024 علماً بأن قيمته الحالية تبلغ نحو 32 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير.