مارسيال يقود مانشستر يونايتد لتحقيق فوز كبير على نيوكاسل

سحق مانشستر يونايتد ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الضيوف التسجيل عن طريق ماثيو لونغستاف في الدقيقة 17.

لكن الدقيقة 24 شهدت عودة يونايتد عبر أنتوني مارسيال الذي أدرك التعادل بعد تسديدة غالطت حارس المرمى، ثم أتى دور الصاعد مايسون غرينوود الذي استغل تمريرة خاطئة من دفاع الضيوف مطلقاً قذيفة داخل المرمى.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث للشياطين الحمر في الدقيقة 41 من رأسية مميزة.

في الشوط الثاني، جاء الدور على مارسيال من جديد ليحرز الهدف الرابع عقب انفراد لم يجد صعوبة في تحويله إلى هدف جميل (51).

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 28 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع مؤقتاً، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد نيوكاسل يونايتد عند 25 نقطة ليبقى في المركز العاشر.