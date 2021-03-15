مارسيلو جاهز لمواجهة أتالانتا

تلقى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد خبراً ساراً خلال تدريبات أمس الأحد، استعداداً لمواجهة أتالانتا الثلاثاء المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن التدريب شهد مشاركة الظهير مارسيلو بشكل طبيعي مع بقية زملائه، حيث بات جاهزاً لدخول قائمة المباراة.

وخاض اللاعبون الأساسيون، والذين شاركوا أمام إلتشي تمارين الركض على العشب، وتدربوا في الصالة الرياضية.

أما بقية اللاعبين، فخاضوا تمارين الضغط والخروج بالكرة، وشاركوا في مباريات على مساحة صغيرة ثم اختتموا الحصة التدريبية بالكرات العرضية والتسديد على المرمى.

في الوقت ذاته، تدرب ألفارو أودريوزولا وماريانو دياز في الصالة الرياضية وعلى العشب، بينما تدرب داني كارفاخال في الصالة الرياضية فقط.