مارسيلو: ريال مدريد لا يحتاج صفقات جديدة

يرى مارسيلو أن ريال مدريد لا يحتاج لإبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوفه هذا الموسم.

وقال البرازيلي في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "اعتدت على الانتقادات منذ اليوم الأول لي في ريال مدريد، لا أهتم لأني أعرف متى أكون في حالة جيدة ومتى أكون سيئاً، وأني يجب أن أعمل لاستعادة مستواي ولا شيء آخر".

وعن إمكانية إبرام النادي الملكي لصفقات جديدة، أوضح الظهير الأيسر: "فريقنا جيد، وإذا ركزنا على عملنا يمكننا الفوز بكل شيء رغم صعوبة الأمر، لسنا بحاجة إلى تدعيمات جديدة".

يذكر أن مارسيلو تعرض لسلسلة من الانتقادات خلال الفترة الماضية نظراً لزيادة وزنه وتراجع مستواه.