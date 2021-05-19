مارسيلو: ريال مدريد معتاد على الضغوط

أكد ظهير ريال مدريد مارسيلو أن الضغوط التي يعيشها عالية، كونه يتواجد في أفضل نادٍ في العالم، مشيراً إلى أن بطل إسبانيا بإمكانه الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، رغم أن الأمر لا يعتمد عليه بمفرده.

ويستقبل ريال مدريد ثاني الترتيب غريمه فياريال في المرحلة 38 الأخيرة من الليغا، بينما يحل أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطتين ضيفاً على ريال بلد الوليد.

وقال البرازيلي في تصريحات لموقع ريال مدريد الرسمي: "الضغط موجود دائماً في ريال مدريد، إنه أفضل نادٍ في العالم، ويرغب الجميع في تقديم أفضل أداء ضدنا.

"الضغط جزء من حياة لاعب كرة القدم، يتوجب عليك أن تفوز بالمباريات والألقاب، لكننا نواجه الضغط بكل سرور، ونتطلع للعب والتعلم يومياً.

"حققت بطولات كثيرة في حياتي وسأكون ممتناً دائماً، كنت محظوظاً بخوض النهائيات، لكني خسرت أيضاً في مباريات مهمة".