  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. مارسيلو: للجمهور دور كبير في خسارة ريال مدريد

مارسيلو: للجمهور دور كبير في خسارة ريال مدريد

منشور 20 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 04:06
مارسيلو (يمين) خلال اللقاء
مارسيلو (يمين) خلال اللقاء

اعترف مارسيلو ظهير ريال مدريد، أن الهزيمة أمام مايوركا بهدفٍ دون رد وخسارة الصدارة لصالح برشلونة في الدوري الإسباني كانت صادمة مؤكداً أنّ الجمهور كان له دور كبير فيها.

وقال القائد الثاني للملكي في تصريحات أعلامية: "خسرنا المباراة، لكن علينا المضي قدماً، جرحتنا الهزيمة بصورة كبيرة لأننا لعبنا جيداً، لكننا استقبلنا هدفاً مبكراً وفشلنا في العودة.

"لم نمتلك الوقت الكافي للتفكير. سجلوا هدفاً مبكراً ثم عادوا للدفاع واعتمدوا على المرتدات، لا يوجد عذر للهزيمة".

وأشار البرازيلي إلى أهمية الاستمرار حتى صافرة النهاية مؤكداً أن تحقيق لقب الدوري الإسباني ليس سهلاً هذه الأيام.

يذكر أن مرمى الحارس تيبو كورتوا استقبلت 9 أهداف من آخر 14 تسديدة في جميع البطولات رفقة ريال مدريد.

Via SyndiGate.info


Copyright © 2019 Goal.com All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...