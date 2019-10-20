مارسيلو: للجمهور دور كبير في خسارة ريال مدريد

اعترف مارسيلو ظهير ريال مدريد، أن الهزيمة أمام مايوركا بهدفٍ دون رد وخسارة الصدارة لصالح برشلونة في الدوري الإسباني كانت صادمة مؤكداً أنّ الجمهور كان له دور كبير فيها.

وقال القائد الثاني للملكي في تصريحات أعلامية: "خسرنا المباراة، لكن علينا المضي قدماً، جرحتنا الهزيمة بصورة كبيرة لأننا لعبنا جيداً، لكننا استقبلنا هدفاً مبكراً وفشلنا في العودة.

"لم نمتلك الوقت الكافي للتفكير. سجلوا هدفاً مبكراً ثم عادوا للدفاع واعتمدوا على المرتدات، لا يوجد عذر للهزيمة".

وأشار البرازيلي إلى أهمية الاستمرار حتى صافرة النهاية مؤكداً أن تحقيق لقب الدوري الإسباني ليس سهلاً هذه الأيام.

يذكر أن مرمى الحارس تيبو كورتوا استقبلت 9 أهداف من آخر 14 تسديدة في جميع البطولات رفقة ريال مدريد.