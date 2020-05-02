مارسيلو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

حسم النجم مارسيلو، ظهير ريال مدريد الأيسر مستقبله في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ويعيش معظم لاعبي كرة القدم في العالم حالة من العزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، مما يجعلهم يتجهون إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتسجيل مقاطع فيديو مع زملاء آخرين.

وقال مارسيلو: "لا أريد الرحيل عن ريال مدريد، أعتقد أن النادي لن يتركني، أنا هنا بأفضل حال، لست أدري إذا ما كان يوفنتوس يود التعاقد معي حقاً أم لا.

"سمعت هنا منذ عامين أني وقعت مع يوفنتوس، الجمهور يخترع أشياء كثيرة، لكن بدا لي جيداً أن هناك مشجعين من يوفنتوس كانوا يرغبون في انضمامي لفريقهم".

وقال النجم البرازيلي: "أوشكت على الوصول إلى الـ 32 من عمري، أفكر في بعض الأمور، أريد العمل، لا أريد العمل في كرة القدم بشكلٍ مباشر. ليس لدي سمات المدرب.

"لكني دائماً ما أفكر في شيء ما، عاصرت أشياءً كثيرة في البرازيل عندما كان عمري 15 عاماً، كان وكلاء الأعمال يخدعون الأطفال لاعبي كرة القدم وكانوا يهتمون فقط بالمال وليس مستقبل هؤلاء، أريد العمل لمساعدة هؤلاء الأطفال، أريد العمل أولاً على هذا الأمر".

وعن أصعب لاعب واجهه، قال مارسيلو: "لم ألعب ضد كريستيانو رونالدو، لذلك أعتقد أن (ليونيل) ميسي هو أصعب خصم واجهته، نحن نتحدث عن ميسي، أعتقد أنه من النفاق الحديث عن لاعب آخر".

وخلال حديثه كشف من الأفضل ميسي أم رونالدو؟، أجاب مارسيلو: "يا له من سؤال صعب بالنسبة للذين لعبوا كرة قدم، كل واحد منهم يتميز بشيء.

"تدربت مع رونالدو ولعبت معه 10 سنوات. رونالدو يتميز بالحافز الذي يعطيك إياه في الملعب وبالطريقة التي ينفذ بها الأمور، وبطريقة كلامه، لكن عندما يستحوذ ميسي على كرة فلا يمكن لأحد إيقافه، كما أنه قادر على إيجاد فرصة من لا شيء".