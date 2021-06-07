مارسيلو يرفض مغادرة ريال مدريد

عقد ظهير ريال مدريد الأيسر مارسيلو عملية خروجه من النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولا ينوي البرازيلي جعل خروجه من نادي العاصمة الإسبانية سهلاً، حيث يرغب في الاستمرار مع الفريق لحين انتهاء عقده في يونيو 2022.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن ريال مدريد يرغب في التخلص من مارسيلو لكن الأخير لا ينوي تسهيل عملية الرحيل مع تبقي عام واحد في عقده.

مارسيلو مطلوب في الولايات المتحدة وتركيا

ووصلت الظهير عدة عروض من أندية في الولايات المتحدة وتركيا للرحيل عن ريال هذا الصيف، لكن حتى اللحظة لا يفكر اللاعب نهائياً في ترك العاصمة الإسبانية.

ولا يمانع البرازيلي فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء في ريال مدريد مع المدرب كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل، وسيكون "كارليتو" مضطراً للمفاضلة بينه وبين فيرلان ميندي وميغيل غيتيريز.

واعتبرت الصحيفة الصادرة من كتالونيا أن مستقبل اللاعب وتمسكه بالبقاء يشكل مشكلة جديدة في أفق ريال مدريد خلال تحضيره لملف الموسم الجديد.