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مارسيلو يستعد لترك ريال مدريد والعودة للبرازيل

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 04:53
مارسيلو
مارسيلو

يبدو مارسيلو ظهير ريال مدريد الأيسر وقائده جاهزاً للعودة إلى موطنه في البرازيل خلال عام 2022.

وقالت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن النجم المخضرم سيحزم حقائبه صوب بلاده بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل ليضع حداً لمسيرة امتدت لـ 13 عاماً في مدريد.

ومن المتوقع أن ينتقل مارسيلو إلى فلومينينسي فريقه السابق.

ويفضل البرازيلي إكمال الموسم الحالي مع ريال مدريد عوضاً عن الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير القادم.

وعانى الظهير البالغ من العمر 33 عاماً في فرض نفسه ضمن تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي هذا الموسم وبات لاعباً ثانوياً في ظل تألق فيرلاند ميندي الذي يعول عليه الفريق بشكل أساسي حالياً.

كلمات دالة:مارسيلوريال مدريدفلومينينسي

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