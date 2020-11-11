مارسيلو يفقد ثقة زيدان

فقد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، ثقته في الظهير الأيسر مارسيلو، بعد ظهوره بمستوى ضعيف للغاية خلال الخسارة 1-4 أمام فالنسيا في الليغا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البرازيلي سيرحل عن ريال مدريد ب=نهاية الموسم الجاري، مع توقعات بانتقاله إلى يوفنتوس.

وقرر زيدان عدم إشراك الظهير الأيسر البرازيلي في أي مباراة كبيرة خلال الفترة القادمة، على أن يضع فيرلان ميندي في هذا المركز.

يذكر أن مارسيلو لم يقدم مردوداً جيداً خلال معظم المواجهات التي شارك فيها مؤخراً، ليتعرض لانتقادات حادة من جانب الجماهير ووسائل الإعلام.