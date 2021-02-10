مارسيلو ينضم لقائمة المصابين في ريال مدريد

انضم مارسيلو لقائمة مصابي ريال مدريد فيما يمثل أزمة جديدة للمدرب زين الدين زيدان.

وتعرض البرازيلي للإصابة خلال مواجهة ريال مع خيتافي، أمس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للدوري الإسباني.

وكشفت الفحوصات عن معاناة البرازيلي من إصابة في قدمه اليسرى، وفقاً لموقع ريال مدريد الرسمي.

ولم يكشف النادي الإسباني عن فترة غياب مارسيلو، لكن بعض التقارير أكدت أنها ستصل إلى 3 أسابيع.

وهو ما يعني عدم مشاركة الظهير الأيسر أمام أتالانتا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في 24 من الشهر الجاري.

كما سيغيب مارسيلو عن مواجهات فالنسيا وريال بلد الوليد وريال سوسييداد ضمن الدوري الإسباني.

وبحال تعافيه في الوقت المقترح، قد يشارك الظهير في ديربي مدريد أمام أتلتيكو في 7 من الشهر القادم.

يذكر أن ريال مدريد يعاني من قائمة طويلة من الإصابات حالياً تضم سيرخيو راموس ورودريغو وفيديريكو فالفيردي وإيدين هازارد وإيدير ميليتاو.