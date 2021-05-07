ماركا: اسم صلاح مطروح في باريس سان جيرمان

يدرس باريس سان جيرمان، الخيارات المتاحة في السوق الصيفي.

ويصمم مسؤولو باريس، على ضم ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي سيصبح صفقة مجانية في 30 يونيو المقبل.

ووفقاً لصحيفة «ماركا« الإسبانية، فإنه رغم خروج سان جيرمان من دوري الأبطال هذا الموسم، لكن إدارة النادي تفكر في كيفية العودة للمنافسة على اللقب الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الإدارة تركز على دعم الفريق بـ 3 عناصر، وهم نجم عالمي ولاعب خط وسط وظهير أيمن، وأوضحت أنهم يريدون ضم ميسي.

ويثق باريس في قدرته على إقناع الأرجنتيني بالانتقال إلى ملعب بارك دو برانس، ومزاملة نيمار وكيليان مبابي.

وقالت أن المضي قدماً في تجديد عقد مبابي، من التحديات التي تواجه الإدارة، بينما قطع المسؤولون شوطاً كبيراً في مسألة التجديد لنيمار.

وإذا قرر ميسي البقاء في برشلونة أو الانتقال إلى فريق آخر، سيحول باريس سان جيرمان انتباهه إلى محمد صلاح نجم ليفربول.

وفي خط الوسط، يراقب النادي، جورجينيو فاينالدوم من ليفربول، وإدوارد كامافينغا أما في مركز الظهير الأيمن، فإن سيرج أوريير لاعب توتنهام، والنجم السابق لسان جيرمان، هو الاسم المفضل.