ماركا تؤكد إمكانية رحيل زيدان عن ريال مدريد

تحوم الشكوك حول استمرار زين الدين زيدان في منصب المدير الفني لريال مدريد الموسم المقبل على حد قول صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأفادت الصحيفة المقربة من ريال مساء الثلاثاء بأن "زيزو" قد يرحل وأن منصبه لم يعد مؤمناً.

وأشارت ماركا إلى أن الفرنسي حصل على فرصة جيدة في مدريد لجمع أوراقه المبعثرة حيث جاءت فترة التوقف بسبب فيروس كورونا في وقت مثالي قبل أن يجد الملكي نفسه في وضعية غير مريحة.

وكانت المباراة الأخيرة للميرينغي قبل التوقف أمام ريال بيتيس والتي خسرها الفريق وفقد بسببها صدارة الدوري الإسباني.

وكان زيدان يحتاج لبداية جديدة، وعندما تستأنف البطولة عليه التأكد من الوصول لمنصة التتويج بدلاً من برشلونة.

يعيش زيدان وضعية معقدة في ريال مدريد مع تزايد الشكوك حول استمراره و لا يوجد شيء يستطيع فعله بشأن هذا الأمر الآن، وبحال لم يستكمل الموسم فإن هناك علامات استفهام كبيرة ستحيط بشأن استمراره ولم يعرف بعد إن كان سيرحل أم سيبقى.

وفاز ريال مدريد فقط في مباراة واحدة في آخر 5 مباريات قبل توقف المنافسات، وكانت أمام الغريم برشلونة، وخسر من بيتيس وليفانتي وتعادل على أرضه مع سيلتا فيغو إلى جانب الخسارة في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف.