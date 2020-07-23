ماركا تحسم مستقبل زيدان مع ريال مدريد

صاحبت حالة كبيرة من الجدل مستقبل المدرب زين الدين زيدان، بعد فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم على حساب برشلونة.

وأكد زيدان قبل مواجهة ليغانيس ضمن المرحلة الأخيرة من البطولة عدم علمه بمصيره سواء بالبقاء أو الرحيل.

بدورها، حسمت صحيفة "ماركا" الإسبانية الموقف بشكل نهائي مؤكدة استمرار زيدان مع ريال مدريد الموسم القادم 2020-2021 منهية جميع الشكوك المحيطة بمستقبله.

يأتي ذلك بعد الاجتماع الذي أجراه فلورنتينو بيريز رئيس النادي مع "زيزو" لتحديد مصير الفرنسي بشكل نهائي.

ويستمر عقد زيدان مع ريال حتى يونيو 2022، لكن الأمور ليست محسومة بشكل نهائي على المدى البعيد، حيث من الممكن أن يرحل في حالة حدوث أي موقف يخرج عن السيطرة.

ومن المتوقع أن يناقش زيدان العديد من الملفات الهامة الخاصة بالموسم القادم، أهمها مستقبل ألفارو أودريوزولا وخاميس رودريغيز وغاريث بايل والمهاجم لوكا يوفيتش، بالإضافة للصفقات المتوقع إبرامها خلال الصيف.

يذكر أن ريال يستعد لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الشهر القادم، طامحاً في تعويض خسارته بنتيجة 1-2 ذهاباً على ملعبه سانتياغو بيرنابيو.