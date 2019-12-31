ماركا تستعرض خطط برشلونة للسوق الشتوي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن خطط برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية، حيث أشارت إلى عدم وجود أي مساع لاستقطاب لاعبين جدد.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني أجّل أي خطط لتعزيز خطوطه للصيف القادم.

وأشارت "ماركا" إلى أن البارسا يفكر في تدعيم خط الوسط، وذلك بالتزامن مع إمكانية رحيل آرتورو فيدال وإيفان راكيتيش مع نهاية الموسم الحالي.

ومن بين المعلومات التي أوردتها الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة سيركز على تقييم وضع لويس سواريز في مركز الهجوم، مع الحرص على جلب لاعبين مهاجمين أمثال نجم إنتر لاوتارو مارتينيز.

كما سيتم تقييم مركز الظهير الأيمن، رغم وجود 3 لاعبين يشغلونه حالياً وهم نيلسون سيميدو، وسيرجي روبرتو وموسى واغي.