ماركا: تصرف "وقح" من راموس تجاه حكم ديربي مدريد

كشف تقرير إسباني عن تصرف غير لائق من قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس خلال لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الليغا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلاً عن لقطات خاصة من قناة "موفيستار" الإسبانية أن راموس احتج في إحدى الكرات على مساعد الحكم في أرض الملعب، وسب والدته.

وأظهرت اللقطات انفعال دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الذي توجه إلى الحكم وأخبره بسب راموس له، وطالب بإشهار البطاقة الحمراء في وجه قائد الميرينغي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سيميوني توجه إلى حكم المباراة الرئيسي وذكره بطرد دييغو كوشتا ضد برشلونة وإيقافه لـ 8 مباريات في واقعة مماثلة.

واختتمت: "في الطريق إلى غرف خلع الملابس بعد نهاية الشوط الأول، اقترب راموس من سيميوني للتحدث معه، وواصل الأرجنتيني احتجاجاته، وانضم أيضاً كاسيميرو للحديث الذي استمر داخل النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، بينما ظل أتلتيكو في المركز الثالث متأخراً بفارق نقطة واحدة.