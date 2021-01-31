ماركا تكشف آخر تطورات أزمة راموس وريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن السر وراء موقف ريال مدريد من تجديد عقد مدافعه وقائده سيرخيو راموس، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعرض النادي على راموس، التجديد لعامين مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، لكن اللاعب رفض، وتمسك بالحصول على راتبه كاملاً والمقدر بـ 12 مليون يورو.

وقالت الصحيفة أنه مر شهر على لقاء راموس مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، ومع ذلك لم يتوصل الطرفان لاتفاق، كما تسربت عدة أجزاء من حوار الثنائي.

وأضافت أن ريال مدريد لا يريد تلبية رغبات نجومه، لتجنب التواجد في وضع مشابه لأزمة برشلونة الاقتصادية، وهذا السبب أيضاً وراء قرار رفض مطالب كريستيانو رونالدو العالية قبل بضع سنوات، حيث يعاني البارسا من ديون تتجاوز مليار يورو، وبات مهدداً ببيع أصوله.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد غير محبط من تواصل أندية أخرى مع راموس، لأن مسؤولي الملكي يعتقدون أن اللاعب لن يتلقى عرضاً أعلى مما قدمه الملكي.

وأوضحت أن ريال لن يحسن العرض الذي قدمه للثنائي راموس ولوكاس فاسكيز، بينما وافق لوكا مودريتش على التجديد مع تخفيض راتبه بنسبة 10%.

وقالت الصحيفة أن ريال مدريد يصر على أن راموس مجبر على التكيف مع الواقع الجديد بعد أزمة فيروس كورونا.

بدوره، يعتقد راموس أن البحث عن بديل، حال رحيله المحتمل، سيكون مكلفاً للنادي المدريدي، لذلك فإنه واثق من تحسين ريال مدريد لعرضه الأول.

وأتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها قائلة: "لا يوجد أحد باستثناء بيريز وراموس، يمكنه التنبؤ بمستقبل اللاعب المخضرم".