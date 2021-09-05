ماركا: ريال مدريد مطالب بدفع 80 مليون يورو لضم مبابي

يواجه ريال مدريد إمكانية دفع مبلغ ضخم وغير مسبوق إذا ما أراد ضم كيليان مبابي صيف العام القادم وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ورغم انتهاء عقد الهداف الفرنسي مع نهاية الموسم الجاري إلا أن التعاقد معه لن يكون مجانياً بمعنى الكلمة نظراً للتنافس الكبير على توقيعه.

وحاول النادي الإسباني التعاقد مع النجم الصاعد خلال سوق الانتقالات الصيفي الفائت وقدم عرضاً قيمته 200 مليون يورو، إلا أن سان جيرمان رفض التخلي عنه بأقل من 220 مليون يورو.

لماذا سيضطر ريال مدريد لدفع 80 مليون يورو من أجل مبابي ؟

وقالت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن إدارة النادي ستضطر لدفع قرابة 80 مليون يورو لتأمين توقيع مبابي، وهي عبارة عن عمولات ومكافآت.

ولطالما سعى الدولي الفرنسي للانتقال إلى الفريق الملكي والرحيل عن باريس، وهو ما أكده المدير الرياضي ليوناردو مؤخراً.

ورغم التعاقد مع نجوم مثل ليونيل ميسي وسيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي، إلا أن مشروع إدارة النادي الباريسي لم يقنع الهداف البالغ من العمر 22 عاماً.