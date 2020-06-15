ماركا: زيدان انفجر غضباً على لاعبي ريال مدريد

فاز ريال مدريد على آيبار 3-1 في الدوري الإسباني الأحد، ليستمر في الضغط على المتصدر برشلونة، إذ قلص الفارق مرة أخرى لنقطتين، لكن المدرب زين الدين زيدان لم يكن راضياً عن لاعبيه ومستواهم خصوصاً في الشوط الثاني.

وتقدم ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الشوط الأول عن طريق توني كروس والقائد سيرخيو راموس والظهير مارسيلو، لكنه ترك المبادرة للفريق الزائر في الشوط الثاني وتمكن من صنع بضع فرص جاء منها هدف.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن زيدان لم يحتفل بقيادة ريال مدريد في اللقاء رقم 200 بشكل جيد؛ إذ تحدث مع لاعبيه بشكل غاضب بعد نهاية اللقاء في غرف الملابس.

ووفقاً للصحيفة، ليس من عادة زيدان الحديث مع لاعبيه بعد نهاية اللقاءات، لكنه هذه المرة تحدث معهم بغضب وانتقد مستواهم وعدم تركيزهم في الشوط الثاني، كما انتقد تراخيهم في اللقاء بعد تسجيل 3 أهداف.

وكان "زيزو" واضحاً خلال المؤتمر الصحفي في انتقاده للاعبين، وقال: ”كان الشوط الأول جيداً في كل شيء، لكن ربما في الشوط الثاني كان هناك تراخ للاعبين“.

وكان زيدان وفقاً للصحيفة، حاول حث لاعبيه على مزيد من الحدة والتركيز خلال فترة الراحة، التي يمنحها الحكام في الشوط الثاني بسبب حرارة الجو وذلك لشرب المياه وعاد بعد اللقاء للتركيز على الخطاب ذاته.

وجاء غضب زيدان من لاعبيه لكون المستوى ذاته تكرر في لقاءات سابقة هذا الموسم بعد التقدم في النتيجة بشكل كبير، إذ سمحوا لليفانتي وغرناطة بالعودة بعد التقدم 3-0 وانتهى اللقاءان لصالح ريال 3-2 و4-2.

ورغم معرفة زيدان بالعامل البدني بعد التوقف عن الممارسة لـ 3 أشهر، لكنه عبر عن غضبه للاعبين كي لا يتكرر الأمر في اللقاءات المقبلة.