ماركا: مبابي إلى ريال مدريد في 2021

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن انتقال كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لريال مدريد خلال السوق الصيفى بعد المقبل 2021.

وقالت: «في الظروف الطبيعية، وقبل فيروس كورونا وما سببه من مشاكل اقتصادية، كان من المتوقع أن مبابي سيوقع لريال مدريد هذا الصيف.

«لدى مبابى موسمان فقط في عقده، ويبدو أنه لن يمدده، وإذا كان نيمار يساوى 222 مليوناً، فإن مبابي يساوي 300 مليون يورو، لأنه أصغر سناً وبنفس الجودة».

ويرتبط الفرنسي بعقد مع سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022، وسط محاولات من ناديه لتمديده حتى 2025، إلا أن المهاجم الشاب يرفض مناقشة ذلك حالياً، في ظل اهتمام ريال مدريد بضمه.