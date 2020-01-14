ماركا: معاناة أوبلاك تتواصل

تواصلت معاناة يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، مع ركلات الجزاء، على الرغم من أنه يعد أحد أفضل حراس العالم حالياً.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس، في معرض تحليلها لأداء السلوفيني في نهائي السوبر الإسباني: “أوبلاك الذي فاز أخيراً بجائزة أفضل حارس في الدوري للعام الرابع على التوالي، يملك سجلاً سيئاً، وبشكل غريب، في التصدي للركلات، وأثبت نهائي السوبر أن معاناته تواصلت في جدة.

“مع بنفكيا وأتلتيكو واجه أوبلاك 5 ركلات صد واحدة فقط، وكانت بقدم هاكان أوغلو، لاعب باير ليفركوزن في دوري الأبطال موسم 2014-2015.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوبلاك وخلال مسيرته كلها كانت ركلة هاكان الوحيدة التي تصدى لها من بين 26 ركلة كان في مواجهتها، ولفتت إلى أن الأمر مقلق خاصة في ركلات الترجيج، حيث سيكون أمل فريقه في الفوز معلقاً على تضييع لاعبي الخصم لركلاتهم.