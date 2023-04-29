ماريغا على رأس تشكيلة الهلال المتوقعة لمواجهة أوراوا في نهائي أبطال آسيا

البوابة - يخوض الهلال السعودي اليوم السبت ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا حين يواجه أوراوا ريد دياموندز الياباني على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

تقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا اليوم مع المعلقين

Abu Dhabi Sports Asia 1 محمد حسين اضرضور

Dubai Sports Asia 1 HD أحمد الشحي

Alkass Nine HD سمير المعيرفي

SSC EXTRA 1 HD عيسى الحربين

beIN Sports AFC HD عصام الشوالي

SSC1 HD فهد العتيبي

Shahid VIP فهد العتيبي

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام أوراوا ريد دياموندز

المدرب: رامون دياز

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هيون، علي البليهي، محمد البريك

الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل.

الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو.