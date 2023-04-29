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ماريغا على رأس تشكيلة الهلال المتوقعة لمواجهة أوراوا في نهائي أبطال آسيا

تاريخ النشر: 29 نيسان / أبريل 2023 - 11:19
الهلال يتحدى أوراوا اليوم (المصدر: أ ف ب)
الهلال يتحدى أوراوا اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يخوض الهلال السعودي اليوم السبت ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا حين يواجه أوراوا ريد دياموندز الياباني على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

تقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا اليوم مع المعلقين

Abu Dhabi Sports Asia 1    محمد حسين اضرضور
Dubai Sports Asia 1 HD    أحمد الشحي
Alkass Nine HD    سمير المعيرفي
SSC EXTRA 1 HD    عيسى الحربين
beIN Sports AFC HD    عصام الشوالي
SSC1 HD    فهد العتيبي
Shahid VIP    فهد العتيبي

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام أوراوا ريد دياموندز

المدرب: رامون دياز

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هيون، علي البليهي، محمد البريك

الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل.

الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو.

كلمات دالة:الهلال السعوديأوراوا ريد دياموندزدوري أبطال آسيا

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