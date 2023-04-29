ماريغا على رأس تشكيلة الهلال المتوقعة لمواجهة أوراوا في نهائي أبطال آسيا

البوابة - يخوض الهلال السعودي اليوم السبت ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا حين يواجه أوراوا ريد دياموندز الياباني على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.
تقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا اليوم مع المعلقين
Abu Dhabi Sports Asia 1 محمد حسين اضرضور
Dubai Sports Asia 1 HD أحمد الشحي
Alkass Nine HD سمير المعيرفي
SSC EXTRA 1 HD عيسى الحربين
beIN Sports AFC HD عصام الشوالي
SSC1 HD فهد العتيبي
Shahid VIP فهد العتيبي
تشكيلة الهلال المتوقعة أمام أوراوا ريد دياموندز
المدرب: رامون دياز
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هيون، علي البليهي، محمد البريك
الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل.
الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو.
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