ماسكيرانو يتمنى بقاء ميسي في برشلونة

كشف النجم الأرجنتيني السابق خافيير ماسكيرانو، الذي رافق مواطنه ليونيل ميسي في صفوف برشلونة لـ 8 مواسم بين 2010 و2018، عن أمنيته الشخصية بشأن مستقبل "ليو".

وقال لاعب الارتكاز السابق في فعالية نظمتها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم: «لدي أمنية شخصية، هي أن يتمكن ميسي من الاستمرار في برشلونة لفترة طويلة، أعتقد أنه يلبي جميع الشروط التي تجعله يشعر بالراحة ويستمتع بكرة القدم ويجعلنا نستمتع بأنفسنا، هذه هي أمنيتي فيما يتعلق بالقدرة على الاستمرار، لكن هذا قرار خاص وشخصي للغاية، نأمل أن نعرفه قريباً».

وأقر صاحب الـ 36 عاماً، والذي حقق دوري أبطال أوروبا مرتين وبطولة الدوري 5 مرات وكأس الملك 5 مرات مع برشلونة إلى جانب ميسي، أنه على تواصل مستمر مع نجم البلاوغرانا.

يذكر أن لاعب برشلونة وليفربول السابق أعلن اعتزاله كرة القدم، في نوفمبر 2020 بعد أن أنهى فترة لعبه مع إيستوديانتس.

وأوضح ماسكيرانو، الذي شارك في هذه الفعالية عبر الإنترنت من الأرجنتين: «أنا على اتصال به، لكني أحاول في كل مرة نتحدث فيها ألا أتطرق إلى حياته الخاصة، أعتقد أن هذا أمر خاص للغاية ومهم تماماً بالنسبة له».