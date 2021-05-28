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ماسيميليانو آليغري يتولى تدريب يوفنتوس للمرة الثانية

منشور 28 أيّار / مايو 2021 - 05:22
ماسيميليانو آليغري
ماسيميليانو آليغري

أعلن نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الجمعة تعيين ماسيميليانو آليغري مدرباً جديداً ليتولى المهمة للمرة الثانية خلفاً لسلفه أندريا بيرلو الذي أقيل بعد موسم مخيب للآمال.

وخلال فترته الأولى على رأس الجهاز الفني ليوفي ما بين عامي 2014 و2019 قاد  آليغري الفريق المنتمي لمدينة تورينو للفوز بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات متتالية كما توج معه بكأس إيطاليا أربع مرات إلى جانب التأهل لنهائي دوري الأبطال مرتين.

ماسيميليانو آليغري يخلف بيرلو في قيادة يوفنتوس

ماسيميليانو آليغري يخلف أندريا بيرلو

وأقالت إدارة النادي بيرلو على خلفية الفشل في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي ولمعاناة الفريق على مستوى الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا رغم الفوز بكأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

كلمات دالة:ماسيميليانو آليغرييوفنتوسأندريا بيرلو

Via SyndiGate.info


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