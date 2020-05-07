ماغواير يعترف بمعاناة مانشستر يونايتد

اعترف هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد بأنه وزملاءه خذلوا أنفسهم هذا الموسم، موجها اتهاماً غير مباشر للمجموعة لتسببها في معاناة الفريق.

ورأى المدافع، الذي انضم إلى الشياطين الحمر الصيف الماضي قادماً من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني، أن فريقه حصل على العديد من الفرص للتواجد في المراكز الأربعة الأولى قبل أن يتوقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ماغواير في تصريحات لقناة مانشستر يونايتد: “أصعب خصم واجهناه، ربما كان أنفسنا، أقول هذا لأننا خذلنا أنفسنا بعدم الثبات على المستوى هذا الموسم، الأمر لا يتعلق بالثبات في مباراة كاملة بل خلال المباريات.

“كانت هناك أوقات كنا جيدين فيها للغاية في بعض المباريات، ومن ثم نتراجع في المستوى وتتم معاقبتنا، علينا أن نتمتع بصلابة ذهنية، نحن مجموعة شابة، ولكن لا نرغب في استغلال ذلك كعذر.

“نرغب في أن نكون مجموعة شابة ولكن تتمتع بالنضج، وهذا ما حدث بالفعل في الأسابيع الأخيرة.

“انضممت إلى هذا النادي لرغبتي في الفوز بالكؤوس، أرغب عندما تنتهي مسيرتي مع الفريق وأنظر إلى الوراء، في أن أجد بحوزتي الكثير من الألقاب”.

وذكر تقرير الثلاثاء أن يونايتد طالب جميع لاعبيه المتواجدين خارج بريطانيا بالعودة رغم عدم الإعلان حتى الآن عن موعد عودة التدريبات، وذلك في ظل التوقف بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

وأوضحت شبكة “إي.إس.بي.إن” أن مصادر كشفت لها أن النادي طالب لاعبي الفريق الذين تواجدوا خلال الفترة الأخيرة خارج بريطانيا في ظل توقف الفعاليات الرياضية، بالعودة هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أنه لم يجر إبلاغ اللاعبين حتى الآن بموعد العودة إلى مركز تدريبات الفريق “كارينغتون” الذي أغلقت أبوابه منذ إيقاف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مارس الماضي.

يذكر أن برونو فيرنانديش وفريد وفيكتور ليندلوف وسيرجيو روميرو كانوا قد حصلوا على إذن لمغادرة إنجلترا بعد التشاور مع المدرب أولي غونار سولشاير والجهاز الطبي في النادي.