ماكغريغور يتفوق على رونالدو وميسي في أرباح دقيقة المنافسة

وجدت دراسة أعدتها منصة "OLBG" أن المقاتل كونور ماكغريغور، كسب في الدقيقة الواحدة أكثر من أي نجم رياضي آخر في العالم خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وبفارق كبير عنهم.

وأعلن نجم الفنون القتالية المختلطة MMA وبطل اتحاد UFC اعتزاله للمرة الثالثة الشهر الماضي، لكن ماكغريغور لا يزال أكثر نجوم الرياضة كسباً للأموال.

وعاد الآيرلندي صاحب الـ 32 عاماً إلى حلبات النزال في يناير، بعد توقفه لـ 15 شهراً منذ هزيمته أمام الروسي حبيب نورمحمدوف لمواجهة الأميركي دونالد سيروني خلال نزال لم يستغرق اكثر من 40 ثانية انتهى لمصلحة ماكغريغور.

وحصل ماكغريغور على 25,2 مليون جنيه استرليني، وهو ما جعل نسبة أرباحه لكل دقيقة منافسة 37,8 مليون جنيه استرليني (48,4 مليون دولار).

ولم يتمكن أي من نجوم كرة القدم العالمية أمثال نيمار، نجم باريس سان جيرمان (29 ألف جنيه)، أو ليونيل ميسي، قائد برشلونة (21 ألف جنيه) أو حتى النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس (17 ألف جنيه) من كسر حاجز 30 مليون جنيه مقابل عملهم لكل 60 ثانية.

وأقرب ملاحق للإيرلندي هو الملاكم الأميركي ديونتاي وايلدر الذي حصل على 862 ألف جنيه بالدقيقة، مقابل هزيمة كل من لويس أورتيز وتايسون فيوري.