ماك آليستر يهدي برايتون انتصاراً ثمينا على مانشستر يونايتد

البوابة - سقط مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة أمام مستضيفه العنيد والقوي برايتون آند هوف بهدفٍ نظيف في المباراة القوية التي شهدها ملعب آميكس والمؤجلة من الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قدم الفريقان أداءً تنافسياً مميزاً وسنحت لكليهما عدة فرص للتسجيل.

وشهدت الدقيقة 90+9 احتساب ركلة جزاء لأصحاب الضيافة بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد إثر لمسة يد على لوك شو.

انبرى أليكسيس ماك آليستر لتسديد الركلة وسدد بحرفنة على يمين الحارس دافيد دي خيا مهدياً فريق المدرب روبرتو دي زيربي 3 نقاط ثمينة.

مانشستر يونايتد يبقى رابعاً وبرايتون يصبح سادساً

بهذه النتيجة، تجمد رصيد يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع برايتون رصيده بدوره إلى 55 نقطة جعلته يصبح في المركز السادس لتشتعل المنافسة أكثر على المقاعد الأوروبية في البطولة.