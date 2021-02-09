مالديني: ميلان يحتاج لقائد مثل إبراهيموفيتش

قال باولو مالديني، المدير التقني لنادي أي سي ميلان أن مسألة تجديد عقد النجم زلاتان إبراهيموفيتش تتوقف على اللاعب.

وينتهي عقد السويدي الحالي مع الروسونيري في الثلاثين من يونيو المقبل، وهو ما يفتح الباب أمام التفكير في الخطوة التالية للنجم المخضرم.

وعلق مالديني على مفاوضات تجديد عقد "إبرا" قائلاً: ”فريقنا واحد من أصغر الفرق في أوروبا، ونحتاج لقائد مثل إبراهيموفيتش.

”حاولنا أن نتعاقد معه في 2018، حينما كان مع لوس أنجيليس غالاكسي، قال لنا أن تمديد التعاقد يعتمد على جسده، لكن إذا استمر على هذا المنوال، فلا أرى سبباً يمنعه من البقاء”.

وخاض إبراهيموفيتش هذا الموسم مع ميلان في كافة المسابقات 17 مباراة، سجل فيها 16 هدفاً، وصنع هدفين آخرين، وفي أرقامه بالدوري الإيطالي خاض 11 مباراة سجل فيها 14 هدفاً وصنع هدفاً وحيداً.

ويحتل ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الوصيف برصيد 47 نقطة، ويأمل جمهور الروسونيري أن يتمكن إبرا ورفاقه من إعادة اللقب لخزائن النادي هذا الموسم.