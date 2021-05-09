مالديني يؤكد استمرار بيولي مع ميلان الموسم القادم

أكد باولو مالديني المدير التقني لميلان على بقاء ستيفانو بيولي في منصبه كمدير فني للفريق بغض النظر عن كيفية إنهاء الموسم الراهن.

وكان ميلان ينافس على لقب الدوري الإيطالي وظل في الصدارة لفترة طويلة، قبل أن يبدأ التراجع.

وخرج الروسونيري من الدوري الأوروبي من ربع النهائي على يد مانشستر يونايتد، ومن بعد هذه النتائج أثيرت الكثير من الأسئلة حول مستقبل بيولي.

لكن رد مالديني أتى حاسماً، حيث قال في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "لم يطلب ملاك النادي من بيولي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

"كان هناك بعض الأمل نظراً لمرحلة الذهاب في الدوري بالنسبة لنا، لكن التأهل إلى دوري الأبطال لم يكن طلباً أو توقعاً من الملاك".

أما عن موسم ميلان بشكل عام، فقال: "لم نكن نتوقع أن نكون في هذا الموقف بداية الموسم، لكننا الآن في السباق على المركز الثاني، ونعتزم تقديم كل ما لدينا.

"نلعب الموسم الكامل هنا، فاز إنتر باللقب، لكن بالنسبة للخمسة الآخرين الذين يقاتلون من أجل دوري أبطال أوروبا، فإن الأمر لا يزال في أيديهم، إذا فزنا في جميع المباريات المتبقية، فقد نتأهل".