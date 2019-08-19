مالديني يسافر إلى مدريد لحسم صفقة دياز

أكدت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن باولو مالديني سافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لحسم صفقة انتقال ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد.

وابتعد الروسونيري بعض الشيء عن فكرة التعاقد مع آنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد، بسبب رغبة ناديه في بيعه مقابل 55 مليون يورو.

ويرغب النادي اللومباردي في جلب مهاجم جديد برقم أقل من 40 مليون، لذلك قد تنتهي المفاوضات بطريقة إيجابية بينهم وبين ريال مدريد خلال اليومين القادمين.

يذكر أن دياز ليس له مكان في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، مما يعني إمكانية رحيله إلى ميلانو هذا الصيف.